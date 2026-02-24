В России число автомобилей старше десяти лет достигло двух третей

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В России, согласно данным Госавтоинспекции на 1 января 2026 года, 67,7% зарегистрированных транспортных средств старше десяти лет. Еще год назад доля таковых составляла всего 42,3%, пишет газета «Коммерсантъ».

Выпущены ранее, чем десять лет назад, более 35,3 млн легковых автомобилей, свыше 6 млн грузовых, 460 тыс. автобусов и более 4,6 млн прочих транспортных средств. Из них возраст более 15 лет имеют свыше 23,7 млн легковых автомобилей, более 4,9 млн грузовиков, 330 тыс. автобусов и почти 3,9 млн иных транспортных средств.

В общей сложности в России зарегистрировано более 68,6 млн транспортных средств: почти 52,9 млн легковых авто, более 8 млн грузовых, 757 тыс. автобусов и почти 7 млн прочих.

В связи с данными о возрасте автомобилей издание замечает, что старение автопарка упоминается в Стратегии безопасности дорожного движения до 2030 года как одна из самых острых проблем, требующих решения в ближайшие годы.

При этом, согласно данным «Автостата», по итогам 2025 года продажи новых легковушек в РФ сократились на 15,6%, крупнотоннажных грузовиков – на 54%, а среднетоннажных – на 44%.

Помимо прочего, «у четверти миллиона транспортных средств в документах на двигатель не установлен экологический класс», хотя еще в 2008 году соответствующая отметка стала обязательной в документах на автомобили.

Количество электромобилей в стране за год выросло с 65,7 тыс. до 82,5 тыс., а гибридов – с 310 тыс. до 447,7 тыс. Вместе с тем число машин на газовом топливе по итогам 2025-го уменьшилось с 2,9 млн до 2,3 млн.