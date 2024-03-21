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В России число автокредитов достигло максимума трехлетней давности
В феврале 2024 года было выдано 104,5 тыс. автокредитов. Это наивысший показатель проданных в кредит автомобилей за последние три года, сообщило «Татар-информу» Национальное бюро кредитных историй.
«Это наибольшее число автокредитов, выданных в течение одного месяца, за последние три года (в апреле 2021 года — 107,6 тыс. ед.). При этом по сравнению с предыдущим месяцем их количество увеличилось на 29,1% (в январе 2024 года — 80,9 тыс. ед.)», — пояснили в НБКИ.
По сравнению с аналогичным периодом 2023-го число выданных за февраль текущего года автокредитов выросло более чем на 76%.
Топ-3 регионов — лидеров по количеству автокредитов в феврале составили Москва, Московская область и Татарстан.
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