В России число автокредитов достигло максимума трехлетней давности

В феврале 2024 года было выдано 104,5 тыс. автокредитов. Это наивысший показатель проданных в кредит автомобилей за последние три года, сообщило «Татар-информу» Национальное бюро кредитных историй.

«Это наибольшее число автокредитов, выданных в течение одного месяца, за последние три года (в апреле 2021 года — 107,6 тыс. ед.). При этом по сравнению с предыдущим месяцем их количество увеличилось на 29,1% (в январе 2024 года — 80,9 тыс. ед.)», — пояснили в НБКИ.

По сравнению с аналогичным периодом 2023-го число выданных за февраль текущего года автокредитов выросло более чем на 76%.

Топ-3 регионов — лидеров по количеству автокредитов в феврале составили Москва, Московская область и Татарстан.