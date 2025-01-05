В России ценовой разрыв между новостройками и вторичкой может сократиться в 2025-м

В 2025-м разница в цене между новостройками и вторичкой может начать сокращаться. Но многое в этом вопросе будет зависеть от того, перетянет ли рынок вторичного жилья на себя спрос от новых домов, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов отрасли.

Отмечается, что последнее время кв. м. в новостройках был дороже «квадрата» вторички на 30%. Такие выводы сделали аналитики, проанализировав цены в российских городах-миллионниках в ноябре 2024-го. Основная причина такой разницы – высокий спрос на новостройки. Причем покупают квартиры в новых домах люди, которые успели поучаствовать в льготных ипотечных программах.

Тем не менее, после завершения действия этих льготных ипотек ситуация начала изменяться. По прогнозам экспертов, ценовой разрыв может уменьшиться благодаря падению цен на новостройки и «заморозке» цен на вторичке.

В свою очередь, часть экспертов считают, что застройщики сегодня не смогут себе позволить продавать новостройки по цене вторичного жилья. Они подчеркнули, что квартиры на вторичном рынке покупают по причине ее меньшей цены. А еще собственники такого жилья «сбрасывают» цену на свой объект при торге. Как итог: вторичка все равно перебьет новостройки по стоимости.

Отмечается, что по итогам ноября прошлого года в России кв. м. в новостройках был дороже «квадрата» на «вторичке» на 20%: средние цены составляли 165 тыс. и 132,5 тыс. рублей соответственно. Если сравнивать общие цены объекта, то квартира в новостройке дороже «вторички» на 11%.