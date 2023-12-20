В России цена квадратного метра вторичного жилья выросла на 12% за 2023 год

За последний год стоимость «квадрата» «вторички» в крупных российских городах выросла в среднем на 12%. Для сравнения: в 2022-м квадратный метр на данном рынке подорожал на 9,5%, пишет ТАСС.

Согласно статистике, в первые полгода цены росли медленно, в основном «ценовой скачок» прошел в третьем квартале 2023 года. Так, в январе – июле цены росли на 0,4-0,8%, а с августа – уже 1-1,8%. Во второй половине года собственники из-за роста спроса стали активно поднимать цены своих лотов: быстрее с рынка уходили дешевые лоты, а дорогие – «висели» в продаже.

Как сказала эксперт «Циан. Аналитика» Елена Лапшина, в первые 6 месяцев текущего года лоты в готовых домах часто были более привлекательным вариантом по сравнению с новостройками. Но, как только Центробанк России поднял ключевую ставку, ситуация поменялась. В тот момент ипотечные ставки за «вторичку» достигли заградительно высоких значений.

При этом Лапшина утверждает, что ипотека на вторичном рынке какое-то время будет востребована у покупателей, которые имеют нужный первоначальный взнос, или уверены в своих силах на счет погашения жилищного кредита. Конечно, спрос на этом рынке снизится, «вторичку» ждет стагнация цен, полагает эксперт.

«Но, несмотря на признаки охлаждения рынка (снижение спроса, более частое снижение цен в конкретных лотах), рост средних номинальных цен предложения по инерции пока продолжается», - сказала она.