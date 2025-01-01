В России бюджетникам проиндексировали зарплаты

Заработные платы работников бюджетной сферы проиндексированы с 1 января. Это следует из бюджета Соцфонда РФ на текущий год.

Уточняется, что врачам, педагогам, соцработникам, работникам культуры, а также отдельным категориям государственных служащих зарплаты увеличат на 13,2%.

«Законодательно установленный объем бюджетных ассигнований уточнен: ...на темп роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в 2025 году на 13,2 процента», — говорится в документе.

Кроме того, на 13,2% вырастут зарплаты у сотрудников МЧС, Росстандарта, Роспотребнадзора, работников лесных хозяйств.