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В России бюджетникам проиндексировали зарплаты
Заработные платы работников бюджетной сферы проиндексированы с 1 января. Это следует из бюджета Соцфонда РФ на текущий год.
Уточняется, что врачам, педагогам, соцработникам, работникам культуры, а также отдельным категориям государственных служащих зарплаты увеличат на 13,2%.
«Законодательно установленный объем бюджетных ассигнований уточнен: ...на темп роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в 2025 году на 13,2 процента», — говорится в документе.
Кроме того, на 13,2% вырастут зарплаты у сотрудников МЧС, Росстандарта, Роспотребнадзора, работников лесных хозяйств.
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