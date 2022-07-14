В России будут вводить спецмеры в экономике при проведении военных операций за рубежом

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве Правительства вводить специальные меры в сфере экономики при проведении контртеррористических и иных операций за пределами страны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Операции могут проводиться Вооруженными силами РФ, а также другими войсками и воинскими формированиями и органами. Документ уточняет, что в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса возникла краткосрочная повышенная потребность в ремонте военной техники и вооружения, а также в обеспечении материально-техническими средствами.

Теперь Правительство сможет временно «расконсервировать» мобилизационные мощности и объекты, а также распоряжаться средствами госрезерва. Закон также позволяет госзаказчикам – Минобороны, МЧС, Росгвардии, ФСО и ФСБ – увеличивать или сокращать объем товаров и услуг в рамках заключенных контрактов. А юрлица, независимо от формы собственности, будут не вправе отказываться от заключения договоров, госконтрактов на нужды страны в условиях проведения спецопераций.

Напомним, сегодня Путин также подписал закон, который приравнивает к госизмене переход на сторону противника в условиях военных действий.