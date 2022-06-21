В России будут продолжать развивать агломерации

В России продолжится развитие агломераций. Об этом на заседании президиума Госсовета РФ по строительной отрасли и сфере ЖКХ рассказал заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«В ближайший год-полтора нам необходимо определить точки роста с учетом новых геополитических условий. Мы ожидаем, что агломерации будут продолжать развиваться и дальше. Это мировой тренд. Поэтому внимание будет направлено на социально-экономическое развитие малых и средних городов», – сказал он.

Отдельно Марат Хуснуллин выразил благодарность Президенту страны Владимиру Путину. «Хотел бы поблагодарить Президента страны за решение на форуме о дополнительном финансировании малых и исторических поселений», – сказал он.

Выступая на ПМЭФ, глава государства заявил, что финансирование проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях следует увеличить еще на 10 млрд рублей ежегодно в 2023-2024 годах.