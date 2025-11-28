news_header_top
Культура 28 ноября 2025 09:04

В России будут ограничивать показ фильмов, дискредитирующих традиционные ценности

В России начнут запрещать распространение фильмов, подрывающих традиционные российские духовно-нравственные ориентиры. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова главы комитета Госдумы по культуре Ольги Казаковой.

По словам депутата, речь идет о новом законе, который начнет действовать с 1 марта 2026 года. Он обяжет владельцев онлайн-кинотеатров блокировать прокат фильмов, где подрываются или дискредитируются духовно-нравственные ценности России. В случае обнаружения нарушений Роскомнадзор будет направлять владельцам платформ предписание об удалении фильма, которое должно быть исполнено в течение 24 часов.

К онлайн-кинотеатрам будут приравнены также сайты и страницы в соцсетях, количество посещений которых составляет более 500 тыс. человек в сутки.

Согласно указу президента РФ от 9 ноября 2022 года, к традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм и другие.

