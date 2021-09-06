В России будет расширен список препаратов для лечения Covid-19

В России выходит новая, 12-я версия рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции. В нее будут включены новые варианты лечения Covid-19, сообщает замглавы Минздрава России Виктор Фисенко.

Так, в новой редакции документа появятся недавно зарегистрированные препараты и лекарства офф-лейбл, в инструкциях к которым не указана помощь при лечении Covid-19.

«В основной массе это будут препараты, которые уже применяются в России, туда добавляются препараты, которые вновь зарегистрированы, — заявил специалист в беседе с РИА Новости. — Туда могут добавляться альтернативные схемы лечения, туда могут добавляться препараты офф-лейбл, то есть вне инструкции, если мы находим подтверждение в зарубежных источниках».