До конца года в России появится стратегия сохранения белого медведя

Стратегия по сохранению белого медведя в российской Арктике, разрабатываемая Минприроды РФ, будет принята до конца 2021 года. Об этом со ссылкой на замглавы Росприроднадзора Амирхана Амирханова сообщает РИА Новости.

«Минприроды разрабатывается стратегия по белому медведю, до конца года она должна быть одобрена», — сказал Амирханов, выступая на конференции «Вселенная белого медведя».

Данная стратегия и другие материалы по сохранению белого медведя будут основными руководящими документами как минимум до 2023 года, отметил он.

Конференция «Вселенная белого медведя» проходит с 28 по 30 сентября в рамках Арктического совета под председательством России.

Участие в мероприятии в онлайн-формате принимают более 30 человек — члены научной рабочей группы США и России, входящие в Российско-Американскую комиссии по белому медведю, участники профильных комиссий, ученые, представители природоохранных и общественных организаций.