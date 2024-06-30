В России будет осуществляться мониторинг состояния вечной мерзлоты

Россия запустит государственный фоновый мониторинг состояния многолетней мерзлоты. Положение о нем утвердило Правительство, говорится в телеграм-канале Кабмина.

Планируется провести долгосрочные наблюдения за явлениями и процессами, происходящими в вечномерзлых грунтах, проводить оценку и прогнозирование их состояния. Все эти сведения будут использовать при моделировании и сценарном прогнозировании изменений климата и поможет избежать негативного влияния подобных изменений на экономику страны и качество жизни граждан, создать и эксплуатировать объекты инфраструктуры в районах многолетней мерзлоты, затрагивающей до 65% территории страны, в безаварийном режиме.

Проводить мониторинг и публиковать результаты будет Росгидромет.