В России больше половины пар отдыхают в отпуске вместе

В России 62% пар отдыхают вместе во время отпуска. При этом в 13% случаев отдых планирует мужчина и только в 10% - женщина, пишет «Газета.RU».

При этом идеальная длительность отдыха для российских пар составляет 14 дней. Так считают 81%. Еще 10% назвали оптимальной – 10 дней отпуска, для 5% отдых длится 7 дней и только 4% участников опроса успевают отдохнуть меньше чем за неделю.

44% респондентов предпочитают отдыхать на юге, а точнее на море. Еще 12% любят путешествовать по Уралу и Алтаю, а 8% - по Золотому кольцу. Лишь 6% выбирают местом отдыха леса и озера Сибири.

Тяжелее всего при планировании отпуска распределить бюджет (39% опрошенных выбрали этот вариант ответа), предсказать погоду (21%), добраться до места отдыха (17%) и найти место для ночлега (15%). Меньше всего россияне волнуются о том, где и как проведут досуг (8%).

Почти 60% участников опроса останавливаются в гостиничных номерах, а около 40% выбирают альтернативу (квартиры, коттеджи, глэмпинги).

35% россиян закладывают на отпуск в РФ от 20 тыс. до 40 тыс. рублей на 1 человека. У 25% опрошенных бюджет колеблется от 40 тыс. до 60 тыс. рублей. Еще 22% тратят на путешествие более 60 тыс. рублей на одного, а 18% респондентов рассчитывают потратить в пределах 20 тыс. рублей.