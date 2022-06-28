В России более чем в 10 раз чаще стали страховать авто из Китая

Регионы Дальнего Востока, Сибири и Северного Кавказа стали лидерами по росту востребованности полисов каско – таковы данные Страхового Дома ВСК по итогам первого полугодия 2022 года. Как и в прошлом году, чаще всего россияне страхуют автомобили LADA VESTA (5,3% от общего числа застрахованных по каско авто), HYUNDAI CRETA (5%), LADA GRANTA (4,7%), KIA RIO (4,2%) и TOYOTA RAV 4 (3,7%). При этом, в 2022 году самый динамичный рост продемонстрировали китайские бренды – в первую очередь HAVAL, его стали страховать более чем в 10 раз чаще.

Больше всего за первое полугодие 2022 года увеличилось число оформленных полисов каско для автомобилей HAVAL Jolion (рост в 21 раз), GEELY TUGELLA (в 3,8 раза), CITROEN моделей DS3 (в 1,7 раза) и C-ELYSEE (1,6 раза), компактвэна KIA CARENS (в 3 раза). Также динамичный рост продемонстрировали автомобили марки SKODA (рост в 2,9 раза) и еще одного китайского бренда CHANGAN (в 2,3 раза), а также GAC Gs8, CHERY KIMO и INFINITI Q30 (в 2 раза каждая из моделей).

Регионами-лидерами по росту числа оформленных полисов каско стали Ингушетия (рост в 2,2 раза), Дагестан (в 1,6 раза), Красноярский край (в 1,5 раза), Еврейская автономная область (в 1,3 раза) и Амурская область (в 1,3 раза).

Чаще всего оформляют полис каско автомобилисты в возрасте от 34 до 46 лет, реже всего – в возрасте от 18 до 27 и старше 65 лет.

«По данным ЦБ в первом квартале текущего года рынок каско продемонстрировал рост, даже несмотря на общее снижение продаж новых автомобилей. Сегодня добровольное страхование авто становится важным инструментом финансовой защиты. Ведь в случае ДТП ОСАГО покроет только убытки пострадавшей стороны, а виновник аварии сам должен будет возместить собственный ущерб. Для примера, с марта этого года, некоторые автомобильные детали, например, лобовое стекло для кроссоверов, подорожали на 150%, задний бампер – по разным оценкам на 96-115%. При этом, структура сегмента каско отчасти отражает общую ситуацию на автомобильном рынке – так, мы видим, что интерес россиян к бюджетным моделям корейских производителей – HYUNDAI и KIA – по-прежнему высок, в тоже время спрос на автомобили китайских брендов растет достаточно быстро», - отметил Антон Смулько, заместитель генерального директора по андеррайтингу Страхового Дома ВСК.