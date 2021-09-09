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Ру Тат
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9 сентября 2021  16:44

В России более 80 млн человек пользуются мерами соцподдержки

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Мерами социальной поддержки в РФ пользуются более 80 миллионов человек. Всего на федеральном и региональном уровнях существует 30 тыс. таких программ, заявил директор Департамента демографической и семейной политики Министерства труда и социальной защиты РФ Андрей Галкин. Об этом сообщает РИА Новости.

«На федеральном и региональном уровнях существует на сегодняшний день порядка 30 тысяч мер социальной поддержи по 387 видам, охватывающих более 80 миллионов человек», — рассказал  специалист на полях регионального форума социальных инноваций.

Он обратил внимание на то, что программами поддержки в России в основном пользуются пенсионеры, дети, безработные, люди с инвалидностью, малоимущие граждане и семьи с детьми.

Ранее Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям IV регионального форума «Социальная сфера», о чем сообщало ИА «Татар-информ».

#Владимир Путин
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