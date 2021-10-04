В России более 60% пожилых людей привились от коронавируса

На сегодняшний день в России от коронавируса привито чуть больше 60% людей старше 60 лет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на пленарной сессии форума «Биотехмед», передает РИА Новости.

«У нас сегодня лиц старше 60 лет вакцинировано чуть больше 60%», — сказал министр.

Он обратил внимание, что в идеале требуется привить от коронавируса почти 100% пожилых людей, за исключением тех, у кого имеются противопоказания к вакцинации по состоянию здоровья, так как пожилые люди находятся в группе риска.

Также, по словам Мурашко, заболеваемость коронавирусной инфекцией среди медицинских работников России сейчас втрое ниже, чем в начале лета.

«Если посмотреть начало лета, середину лета и сегодняшние цифры, разница в количестве заболевших отличается более чем в 3 раза», — отметил он.

Глава Минздрава РФ подчеркнул, что около 73% медиков на сегодняшний день и часть сотрудников уже имеет иммунитет к коронавирусной инфекции.

В России продолжается прививочная кампания от Covid-19. Более 42 млн россиян прошли полную вакцинацию.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность вакцинации от Covid-19, отмечая эффективность и безопасность отечественных препаратов, о чем сообщал «Татар-информ».