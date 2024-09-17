В России более 1,8 млн учащихся изучают родные языки в школах

Анна Тимофеева

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В России более 1,8 млн учащихся изучают родные языки в системе общего образования. Об этом сообщила заместитель директора Департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Анна Тимофеева на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Раньше 1,5–1,6 млн обучающихся изучали родные языки в системе общего образования. В системе дополнительного образования родные языки изучают около 300 тыс. человек», — рассказала спикер.

По словам Тимофеевой, бывает, что родители сами не знают родного языка, и эта проблема касается многих регионов России. «Поэтому страх того, что они не знают язык и не смогут помочь ребенку в обучении, присутствует. И часто родной язык не выбирают или выбирают русский как родной, чтобы не столкнуться с такими проблемами», — подчеркнула она.

Поэтому, по мнению замдиректора департамента, детям важно изучать родной язык уже в дошкольных организациях. «Родитель приводит ребенка в детский сад и начинает изучать родной язык вместе с ним. И когда ребенок приходит в первый класс, у родителя уже нет такого страха. Он спокойно выбирает родной язык, и ребенок его изучает», — отметила она.