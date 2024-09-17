Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В России более 1,8 млн учащихся изучают родные языки в школах
В России более 1,8 млн учащихся изучают родные языки в системе общего образования. Об этом сообщила заместитель директора Департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Анна Тимофеева на пресс-конференции в «Татар-информе».
«Раньше 1,5–1,6 млн обучающихся изучали родные языки в системе общего образования. В системе дополнительного образования родные языки изучают около 300 тыс. человек», — рассказала спикер.
По словам Тимофеевой, бывает, что родители сами не знают родного языка, и эта проблема касается многих регионов России. «Поэтому страх того, что они не знают язык и не смогут помочь ребенку в обучении, присутствует. И часто родной язык не выбирают или выбирают русский как родной, чтобы не столкнуться с такими проблемами», — подчеркнула она.
Поэтому, по мнению замдиректора департамента, детям важно изучать родной язык уже в дошкольных организациях. «Родитель приводит ребенка в детский сад и начинает изучать родной язык вместе с ним. И когда ребенок приходит в первый класс, у родителя уже нет такого страха. Он спокойно выбирает родной язык, и ребенок его изучает», — отметила она.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»