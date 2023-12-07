В России благодарны Арабским Эмиратам за открытие храма апостола Филиппа в Шардже

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в городе Шардже действует единственный храм Русской православной церкви, расположенный на Аравийском полуострове. Российское руководство благодарно за строительство этого храма. Об этом заявил настоятель храма святого апостола Филиппа в ОАЭ архимандрит Александр (Заркешев), пишет ТАСС.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин поблагодарил президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за то, что он выделил участок для строительства православного храма на территории страны.

Настоятель подчеркнул, что построенный храм Русской православной церкви – первый и единственный на Аравийском полуострове. Участок под его строительство выделили к приходу Русской православной церкви в 2007 году. В 2008 году закладку будущего храма святого апостола Филиппа совершил митрополит Смоленский и Калининградский (будущий патриарх) Кирилл. На торжественную церемонию прибыл и принц эмирата Шарджа шейх Исам бен Сагр Аль-Касеми. Храмовый комплекс закончили строить в 2011 году.

Как сказал архимандрит Александр, отношения с местным населением у прихожан складываются замечательные, царит самая благоприятная обстановка.