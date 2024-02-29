В России бизнес раз в пять лет сможет оформлять кредитные каникулы до полугода

Президент России Владимир Путин предложил предоставить некрупному бизнесу специальное право – раз в пять лет оформлять кредитные каникулы на срок до шести месяцев без ухудшения кредитной истории. Об этом глава государства заявил в послании Федеральному Собранию.

«Нужно создать все условия, чтобы малые и средние компании развивались динамично, а качество этого роста повышалось за счет высокотехнологичных направлений производственного бизнеса», – сказал Президент РФ.

Он добавил, что с 1 января 2025 года необходимо отказаться от временных мораториев на проверки бизнеса и вместо этого полностью перейти на риск-ориентированный подход, закрепив его законодательно.

«Там, где риски отсутствуют, надо принимать профилактические меры. И, таким образом, минимизировать число проверок», – подчеркнул глава государства.

По его словам, в целом налоговый режим для производственных предприятий малого и среднего бизнеса должен быть смягчен. Путин попросил Правительство РФ предоставить по этому вопросу конкретные предложения.