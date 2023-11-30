В России банкротство грозит почти 10 млн граждан

На конец ноября 2023 года банкротство (признание неспособности физлица полностью погасить долги) грозит 9,79 млн россиян, пишет «Коммерсантъ», отталкиваясь от данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). К слову, такая численность потенциальных банкротов – это почти 20% от общего количества банковских заемщиков.

Уточняется, что в общей сложности эта категория заемщиков задолжали кредитным организациям 6,33 трлн рублей. Интересно, что сумма долга с учетом процентов увеличились в годовом отношении на 11%. Для сравнения: в 2022-м бюро насчитало в РФ 8,81 млн должников, а их общая сумма долга равнялась 5,68 трлн рублей.

Директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина, в свою очередь, полагает, что динамика кредитования физических лиц замедлится. На это замедление повлияет высокая ключевая ставка Центробанка и, как следствие, высокие ставки по банковским кредитам. Но спикер также говорит, что такая мера может привести к постепенному увеличению доли просроченных кредитов в розничном кредитном портфеле по мере постепенного вызревания задолженности.