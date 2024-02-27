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В России банки смогут досрочно забирать деньги с депозитов ЦБ
Российские банки смогут досрочно возвращать средства со своих депозитов в ЦБ. Как сообщили на сайте центральной кредитной организации, такая возможность «позволит им более гибко управлять собственной ликвидностью».
Возвращать деньги банки смогут как частями, так и полностью по итогам аукционов на срок более 1 дня. При этом на досрочно возвращаемую сумму депозита будут начислять проценты, которые равны ставкам по депозитным операциям овернайт, применявшейся в день, за который начисляются проценты.
«Таким образом, доход кредитной организации от досрочно возвращенного депозита будет таким же, как если бы досрочно возвращаемая сумма была размещена в течение соответствующего срока в депозиты овернайт», — прокомментировали на портале.
Воспользоваться данной возможностью банки смогут с 4 марта этого года. Для этого кредитной организации надо подписать с ЦБ дополнительное соглашение к договору об общих условиях проведения депозитных операций в соответствии c обновленными Условиями проведения Банком России депозитных операций.
Соответствующее обращение ЦБ будет принимать по рабочим дням, но только с использованием личного кабинета. На бумаге заявление примут лишь в случае технических неполадок. Депозит или его часть вернут банку в день приема обращения.
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