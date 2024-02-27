В России банки смогут досрочно забирать деньги с депозитов ЦБ

Российские банки смогут досрочно возвращать средства со своих депозитов в ЦБ. Как сообщили на сайте центральной кредитной организации, такая возможность «позволит им более гибко управлять собственной ликвидностью».

Возвращать деньги банки смогут как частями, так и полностью по итогам аукционов на срок более 1 дня. При этом на досрочно возвращаемую сумму депозита будут начислять проценты, которые равны ставкам по депозитным операциям овернайт, применявшейся в день, за который начисляются проценты.

«Таким образом, доход кредитной организации от досрочно возвращенного депозита будет таким же, как если бы досрочно возвращаемая сумма была размещена в течение соответствующего срока в депозиты овернайт», — прокомментировали на портале.

Воспользоваться данной возможностью банки смогут с 4 марта этого года. Для этого кредитной организации надо подписать с ЦБ дополнительное соглашение к договору об общих условиях проведения депозитных операций в соответствии c обновленными Условиями проведения Банком России депозитных операций.

Соответствующее обращение ЦБ будет принимать по рабочим дням, но только с использованием личного кабинета. На бумаге заявление примут лишь в случае технических неполадок. Депозит или его часть вернут банку в день приема обращения.