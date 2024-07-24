В России банки обяжут приостановить переводы на 2 дня, если заподозрят в афере

Банки будут обязаны приостанавливать перевод на два дня, если данные о получателе денег есть в базе данных ЦБ РФ «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента». В противном случае отправителю средств кредитная организация вынуждена будет вернуть деньги в течение 30 календарных дней. Соответсвующий закон вступит в силу с 25 июля 2024-го, сообщает пресс-служба Центробанка.

Если же клиент в период двух дней приостановки повторит операцию, то перевод вновь приостановят. Причем кредитная организация сообщит человеку, что операция не прошла, укажет причину и срок приостановки. Но если через два дня клиент снова попытается перевести деньги на тот же подозрительный счет, то банк обязан будет исполнить операцию, но финансовую ответственность за это нести не будет.

Банки также будут приостанавливать переводы по новым признакам мошеннических операций. В этом случае он предупредит клиента, что платеж может быть предназначен злоумышленникам. Но если человек подтвердит перевод, то банк переведет средства, если не найдет сведений о получателе в базе данных ЦБ.

Еще банки обяжут отключать доступ к дистанционному обслуживанию клиентам, которые обналичивают похищенные деньги. Их карты заблокируют, если банк узнает от правоохранителей, что человек участвовал в мошеннической схеме.

Центробанк утверждает, что новые меры повысят защиту людей от действий злоумышленников. Банк России будет вести мониторинг за тем, как финансовые организации исполняют нормы закона.