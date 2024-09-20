В России банкам запретят брать комиссию за переводы в пользу государства через СБП

Банки больше не смогут брать с россиян комиссию за переводы в пользу государства (с2g-платежи) через Систему быстрых платежей (СБП). Изменения вступят в силу 1 ноября 2024-го, сообщила пресс-служба Центробанка России.

Регулятор уточнил, что «нулевой уровень комиссии» коснется, в частности, оплаты детсадов, кружков, секций, налогов, штрафов и прочих услуг.

На сайте отмечается, что кредитные банки не платят ЦБ комиссию за с2g-платежи.

«В настоящий момент в СБП уже реализована возможность проводить платежи в бюджет по начислениям. Например, для оплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения. В дальнейшем планируется расширить этот сервис, добавив опцию оплаты через порталы госуслуг, в том числе муниципальных, а также в местах оказания таких услуг», - уточняется в сообщении.

Также с 1 ноября лимит бесплатных переводов, составляющий 100 тыс. рублей в месяц, распространится на операции с электронными кошельками. В пределах этой суммы через СБП россияне смогут бесплатно не только переводить деньги другому человеку, но и пополнять собственные электронные кошельки.

Напомним, ЦБ РФ запустил СПБ в 2019-м. Через данный сервис можно мгновенно перевести деньги между счетами в разных банках, а также оплатить покупку с помощью QR-кода.