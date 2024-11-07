В России автомобили с пробегом подешевели на 11% с начала года

Средняя стоимость автомобиля с пробегом, которому максимум 15 лет, в октябре составила 2,03 млн рублей. Это на 11% меньше, чем в январе 2024-го, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов отрасли.

Сильнее всего б/у машины подешевели в Кемеровской области (на 10,4% или до 1,31 млн рублей), Алтайском крае (на 10,2% или до 1,71 млн рублей) и Псковской области (на 10% или до 1,05 млн рублей).

При этом в Республике Северная Осетия – Алания машины с пробегом подорожали с начала года на 14,6% (до 1,39 млн рублей). Также рост цен зафиксировали в Курганской области (на 11,5% до 942 тыс. рублей) и в Приморском крае (на 8%, до 3 млн рублей).

Среди марок авто сильнее всех «просели в цене» Ваз 2113 (-5% за месяц, до 234 тыс. рублей) и ВАЗ 2115 (-4%, до 241 тыс.).

Также подешевели седан Mercedes-Benz W222 (–4%, до 7,2 млн рублей), Nissan Pathfinder R51 (–4%, до 1,74 млн рублей) и Volvo S60 второго поколения (–3,6%, до 1,17 млн рублей).