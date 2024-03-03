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В России анонсировали сервис дистанционного участия в судебных заседаниях
Сервис, который позволит дистанционно участвовать в судебных заседаниях с использованием системы биометрической идентификации, планируют разработать в этом году в России. Об этом ТАСС сообщили в Судебном департаменте при Верховном суде России.
«Минцифры России в 2024 году запланирована реализация сервиса, обеспечивающего проведение в судах общей юрисдикции, федеральных арбитражных судах судебных заседаний путем использования системы веб-конференции с идентификацией участников судебного процесса посредством единой биометрической системы», – указано в сообщении.
Отметим, что с января 2022 года законодательно введена возможность участия в судебных заседаниях через веб-конференцию – когда человек может участвовать в судебном заседании через свой компьютер или смартфон. Ежегодно российские суды проводят уже более 500 тыс. судебных заседаний с применением видео-конференц-связи, а число заседаний суда с использованием веб-конференции в минувшем году превысило 600 тыс.
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