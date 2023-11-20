В России алкоголь и табак планируют разрешить покупать по биометрии в 2024 году

Центр биометрических технологий (ЦБТ) хочет в 2024 году запустить сервис подтверждения возраста для алкогольной и никотиновой продукции. Об этом заявил гендиректор компании Владислав Поволоцкий, пишет «Известия».

Уточняется, что подтвердить возраст в магазине через слепок лица смогут граждане, сдавшие данные в Единую биометрическую систему (ЕБС). По словам спикера, подойдет даже упрощенная биометрия (для ее получения сделайте селфи в «Госуслуги Биометрия», а также подтвердите учетную запись на госпортале). Также, чтобы получить доступ к сервису, нужно иметь подтвержденный «Цифровой профиль».

Торговые сети уже заявили о своей заинтересованности в идентификации покупателей через цифровой паспорт. Однако точное время введения данного сервиса пока не ясно: все будет зависеть от того, как быстро настроят терминалы и кассы к ЕБС.