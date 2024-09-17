В России акцентируют внимание на регионах «демографической зимы»

Власти России уже завершают работу над формированием новых нацпроектов: в соответствии с решением главы государства во всех национальных проектах должны быть предусмотрены мероприятия и показатели, обеспечивающие стимулирование рождаемости. Особый акцент должен быть сделан на регионах «демографической зимы», где суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского уровня. Об этом заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Семья».

Никитин также сообщил, что в состав комиссии Госсовета по направлению «Семья» вошли 109 человек – представители федеральных органов исполнительной власти, организаций и руководители регионов. Комиссия включена в работу по формированию нацпроекта «Семья» и принимала участие в соответствующих стратегических сессиях Правительства.

Помощник Президента, Секретарь Госсовета Алексей Дюмин, в свою очередь, отметил, что в соответствии с поручением Президента главная задача всех нацпроектов – повысить уровень и качество жизни семей с детьми. А это складывается из совокупности факторов: наличия жилья, достойной работы, сохранения здоровья матери и ребёнка, здорового питания, доступности дошкольного и школьного образования, культурно-массовых мероприятий.

По его словам, для повышения рождаемости нужно заботиться о будущих родителях. Так, в регионах начали активно искать и внедрять новые подходы для сохранения каждой человеческой жизни. Дюмин отметил важность изучения и обобщения регионального опыта в этом направлении, чтобы по всей России будущие мамы и папы знали, что государство обязательно найдёт возможность помочь выплатами, льготами, компенсациями и другими мерами, особенно тем, кто находится в трудной жизненной ситуации.

Спикер также уверен, что особое внимание в работе комиссии должно уделяться поддержке семей участников и ветеранов СВО: важно слышать проблемы, с которыми сталкиваются военнослужащие и их близкие на местах, и оперативно подключаться к их решению.

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков добавил, что в России активно реализуют план мероприятий в рамках Года семьи, а также совершенствуют меры поддержки семей с детьми, включая улучшение жилищных условий и возможность получить электронное удостоверение многодетной семьи на портале «Госуслуги». Министр подчеркнул, что 1 октября в России стартует эксперимент по подтверждению многодетными семьями своего статуса при предъявлении электронного удостоверения.

Сейчас, со слов Котякова, уже полностью реализовали 34 из 104 запланированных мероприятий. Еще 9 мероприятий реализуют до конца в сентябре, 6 – в октябре, 4 – в ноябре. 51 мероприятие завершится в декабре, в том числе 44 мероприятия, проводившихся в течение всего года.

Спикер также напомнил, что в России разрабатывают корпоративный демографический стандарт, куда войдут лучшие практики ответственного бизнеса по поддержке сотрудников с семьями, беременных сотрудниц, а также лучшие практики, связанные с заботой о здоровье персонала.

Также на заседании выступил руководитель исполкома Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» Михаил Кузнецов. Он представил результаты мониторинга и оценки эффективности мероприятий по реализации семейной политики в России.

По итогам заседания участники одобрили план по подготовке заседания Госсовета по теме «О поддержке семей в Российской Федерации». В дискуссии приняли активное участие представители Госдумы, Торгово-промышленной и Общественной палаты.