В России 95% пользователей выходят в интернет через смартфоны. Пять лет их доля составляла 82%. Об этом сообщил директор по интегрированным коммуникациям Института развития интернета Александр Ляпин на заседании коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

«Причем более 60% пользователей выходят в интернет через смартфоны регулярно, и это в том числе определяет структуру формата потребления, – сказал докладчик. – Использование интернета очень высокое. Оно примерно сравнялось с просмотром телевидения, но тем не менее время, которое люди проводят в интернете, серьезно выше по сравнению с тем, которое они смотрят телевизор».

Ляпин добавил, что интернет уже давно стал одним из главных каналов потребления информации. По его словам, примерно 3 часа 40 минут в будни и более четырех часов в выходные люди проводят в интернете. «Для крупных городов эти показатели еще выше, где люди проводят в интернете иногда и до шести часов в день», – заметил спикер.

Он уточнил, что россияне используют интернет, чтобы проверять мессенджеры, искать информацию, заходить в соцсети, смотреть видеоконтент. «И в последние несколько лет серьезно выросла такая категория, как поиск товаров и услуг», – констатировал директор по интегрированным коммуникациям Института развития интернета.

Ляпин также отметил серьезный рост популярности онлайн-кинотеатров, рынок которых за последний год вырос на 40%. «По некоторым данным более половины пользователей готовы отказаться от посещения офлайн-кинотеатров в пользу онлайн-кинотеатров. Это можно назвать серьезной тенденцией», – подчеркнул он.

Аналитические данные Института развития интернета получены в том числе на основе анализа исследований других компаний. Они носят общий характер, и показатели регионов могут отличаться.