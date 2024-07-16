В России 32 человека погибли на водоемах страны за прошедшие сутки

МЧС РФ сообщает, что за минувшие сутки на водоемах страны произошло 40 несчастных случаев, в результате которых погибли 32 человека, среди них двое детей.

География трагедий охватила всю страну. В Кургане на реке Тобол было найдено тело мужчины, предположительно купавшегося в нетрезвом виде. В Пермском крае продолжаются поиски пловца, проигнорировавшего предупреждающие знаки на реке Чусовая. Брянское озеро Мутное стало роковым для подвыпившего юноши, решившего искупаться в неположенном месте.

Тульская область стала свидетелем сразу нескольких трагедий: в Алексине и Ефремове обнаружены тела утонувших мужчин, а в поселке Одоев река Упа забрала жизнь 16-летнего подростка. Все эти места не были оборудованы для безопасного купания.

В Кировской области, несмотря на наличие официальных пляжей с дежурными спасателями, мужчина утонул в необорудованном пруду. Тверская область также понесла потери: из рек Тверца и Волга извлечены тела двух утопленников.

Не обошлось без происшествий и на юге страны. В Волгоградской области только благодаря бдительности спасателей удалось предотвратить трагедию с двумя 10-летними мальчиками, попавшими в сильное течение реки Волги.

Рыбалка, казалось бы, спокойное хобби, тоже принесла свои жертвы. В Республике Мордовия один из четверых друзей не смог преодолеть течение реки Суры. В Кировской области и Красноярском крае также зафиксированы случаи гибели рыбаков.

В связи с этими событиями МЧС России вновь обращается к гражданам с призывом соблюдать правила безопасности на воде. Ведомство настоятельно рекомендует не оставлять детей без присмотра, избегать купания в незнакомых и необорудованных местах, не заплывать за буйки, соблюдать запрещающие знаки и категорически отказаться от купания в нетрезвом состоянии.