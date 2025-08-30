В России 31 декабря 2025 года будет выходным днем

Россияне получат дополнительный выходной в 2025 году – 31 декабря. Таким образом, продолжительность новогодних каникул составит 12 дней, с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, его слова приводит РИА Новости.

Выходной был установлен на основании постановления правительства. В документе предусмотрено, что из-за совпадения праздничных и выходных дней 5 января переносится на 31 декабря.

Парламентарий отметил, что в соответствии с утвержденным графиком россияне будут отдыхать с 1 по 11 января включительно. При этом 9 января, которое изначально значилось рабочим днем, решено сделать выходным, чтобы сохранить непрерывность новогодних каникул.

По словам Нилова, такое решение оказалось наиболее оптимальным: баланс рабочих и нерабочих дней в трудовом законодательстве не нарушается, а граждане получают возможность провести длинные зимние праздники без перерыва.