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Ру Тат
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Путешествия и туризм
1 апреля 2022  11:38

В России 1 июня будет запущена программа молодежного и студенческого туризма

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В России 1 июня стартует программа молодежного и студенческого туризма, которая позволит молодым людям путешествовать по стране, останавливаясь в корпусах и общежитиях вузов по доступным ценам. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

В этом году участие в проекте принимают 155 вузов из 98 городов России. Таким предложением смогут воспользоваться не менее 10 тыс. человек, отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. 

«В этом году мы приняли решение расширить программу. Теперь принять в ней участие могут студенты вузов всех форм обучения, молодые ученые, аспиранты и ординаторы, участвующие в научно-исследовательской деятельности, а также школьники — победители всероссийского конкурса „Большая перемена”», — рассказал министр.

Отмечается, что молодые люди смогут выбрать одно из трех направлений: туризм с целью научной работы или стажировки, путешествие для ознакомления с интересующими специальностями или профпереподготовки, культурно-познавательный и рекреационный туризм.

Молодые путешественники могут выбрать как групповой, так и индивидуальный формат поездки.

Ранее Чернышенко призвал туристические компании присоединиться к акции «Мы вместе. Туризм» для стимуляции путешествий по России, о чем сообщал «Татар-информ».

#Туризм #студенты #молодые люди
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