В Россельхознадзор по Татарстану поступило 13 жалоб на гибель пчел после обработки полей

В прошлом году Управление Россельхознадзора по Татарстану получило 13 жалоб на гибель пчел после проведения химических обработок полей рапса и подсолнечника. Об этом сообщил руководитель ведомства Ильнур Галеев на заседании коллегии.

«Всего в прошлом году в адрес управления поступило 33 обращения по вопросу нарушения регламентов применения пестицидов и агрохимикатов», – рассказал докладчик.

По словам Галеева, для мониторинга растительной продукции на безопасность в части содержания пестицидов было отобрано более 160 проб. В девяти из них выявлено превышение минимально допустимого уровня содержания действующего вещества пестицидов.

В связи с этим управлением были проведены проверки обществ «Август-Муслюм» и «Хаерби». Виновные лица привлечены к административной ответственности, а организациям выданы предписания, отметил руководитель ведомства.

Он также добавил, что за прошлый год в системе «Меркурий» выявлено более 2,5 тыс. нарушений, из реестра хозяйствующих субъектов исключены 43 «фантомные» площадки, по адресу которых деятельность вообще не проводилась.

Кроме того, для недопущения оборота фальсифицированной продукции в социально-значимых учреждениях проводится регулярный отбор проб. В прошлом году в республике было выявлено 28 случаев фальсификации молочной продукции у семи производителей, подчеркнул докладчик. «К сожалению, в этот список попали и наши местные производители», – заключил он.