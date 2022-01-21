В Россельхознадзор по РТ поступило более 10 жалоб на массовую гибель пчел из-за химикатов

В Управление Россельхознадзора по Татарстану в прошлом году поступило более 10 обращений из-за массовой гибели пчел после обработки полей химикатами. Об этом сообщил врио руководителя службы Ильнур Галеев на заседании коллегии.

«Особое внимание хочу уделить возврату нам полномочий по надзору в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. В рамках данного вида надзора управлением рассмотрено более 10 обращений по вопросу массовой гибели пчел после опрыскивателей полей рапса пестицидами», — рассказал докладчик.

По словам Галеева, были проведены проверки в отношении сельхозпредприятий, в шести случаях выявлены нарушения регламентов применения пестицидов. «Все виновные лица, допустившие нарушения, привлечены к административной ответственности. Но как показывает практика, в гибели пчел не всегда виноваты сельхозпроизводители», — заметил он.

Врио руководителя управления пояснил, что временами пчеловоды сами игнорируют информацию о планируемых химических обработках, которая заранее освещается в средствах массовой информации. Например, такие случаи были в Муслюмовском, Арском, Мамадышском, Камско-Устьинском районах.

«Данную проблему может решить только конструктивный диалог между пчеловодами и сельхозпроизводителями, а также соблюдение требований закона с обеих сторон», — убежден он.