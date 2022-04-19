В Россельхозцентре по РТ посоветовали дачникам в мае сеять морковь, свеклу и редис

В Россельхозцентре по Татарстану рассказали, как подготовить землю на дачном участке к весенним посадочным работам, что сеять в майские праздники и как провести подкормку садовых растений.

«Новый сезон начните с дачного субботника. Очистите прошлогоднюю траву граблями. Если почва просохла, то прорыхлите ее в местах будущих грядок и клумб. Рыхлить нужно на глубину 5–10 сантиметров, это хороший способ подготовить землю к весенним посадочным работам. В саду необходимо провести подкормку сложными удобрениями кустарников, деревьев, садовой земляники. Также можно провести деление многолетников, если это не было сделано осенью», — рекомендовала заместитель руководителя Россельхозцентра по РТ Любовь Занина.

По ее словам, в первые дни мая, если почва готова, можно сеять морковь, свеклу и редис. Другие культуры нужно сеять позже, когда почва прогреется до +10 градусов.

«В начале мая занимаются посадкой лука. У озимых форм лука и чеснока проводят подкормку через семь — десять дней после схода с грядок снега: столовая ложка мочевины на 10 литров воды. Внесение сложных удобрений производится через 15 дней после первичной подкормки», — отметила Занина.

Особое внимание специалист посоветовала уделить посеву моркови, семена которой предварительно необходимо подготовить. Так, за одну-две недели до посадки нужно положить семена в мешочек и закопать его на глубину штыковой лопаты в землю в саду. «Потом приехать и выкопать. Семена будут уже набухшие, а некоторые проклюнувшиеся. Посеять их на готовые грядки. Такой агротехнический прием поможет избежать морковной мухи, которая повреждает корнеплоды. К тому моменту, как насекомое активизируется, растения будут уже крепкими и личинки мало их повредят», — пояснила замруководителя Россельхозцентра.

Рассаду томатов и перцев в майские праздники Занина рекомендовала вывезти на дачу, но не пересаживать, а поставить в парники и теплицы. В теплицу можно высадить только рассаду огурцов, если семена посеяны не позднее середины апреля. Остальную рассаду высаживают в конце мая, когда почва прогреется до 10–12 градусов. В такую же почву сажают картофель.

В каждом районе Татарстана работает консультационный пункт Россельхозцентра, где садоводы могут посоветоваться со специалистами по вопросам семеноводства и защиты растений. В консультационных пунктах есть возможность приобрести семена, саженцы и семенной сортовой картофель, а также средства защиты растений, минеральные и биологические удобрения.