В Росреестре Татарстана рассказали про нововведения в оформлении недвижимости в 2026 году

С 1 февраля в документах, которые готовит кадастровый инженер для подачи в Росреестр (межевой или технический план, карта-план территории), должна быть указана информация об адресе объекта в виде его уникального идентификатора. Об этом на конференции для риелторов и застройщиков сообщила и.о. начальника отдела госрегистрации недвижимости Росреестра Татарстана Светлана Потапова, передает пресс-служба ведомства.

Уникальный идентификатор адреса (ФИАС ID) – это цифровой код, присвоенный каждому адресу в Федеральной информационной адресной системе России. Это централизованная база данных, в которой хранятся официальные адреса объектов недвижимости: квартир, домов, земельных участков, офисов и других.

Ранее кадастровые инженеры при подготовке технических и межевых планов должны были вручную указывать полный почтовый адрес объекта. Любая ошибка в написании – даже одна лишняя буква – могла стать причиной для приостановления учетно-регистрационных действий.

Теперь вместо длинного текстового адреса в документах указывается его цифровой код – уникальный идентификатор адреса, который присваивается каждому дому, участку или зданию в Государственном адресном реестре (ГАР).

Перед тем как подать пакет документов на кадастровый учет в Росреестр, необходимо убедиться, что у земельного участка и объекта капитального строительства есть зарегистрированный адрес в ФИАС (ГАР), подчеркнула Светлана Потапова.

Кроме того, представитель ведомства сообщила и о предстоящих изменениях. В частности, с 1 июля 2026 года появится возможность представления заявления о государственной регистрации прав на недвижимость и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов (подписанных УКЭП) с помощью биометрии.

Данная мера усилит безопасность сделок, проводимых в режиме онлайн, и обеспечит дополнительную защиту имущественных прав граждан. При использовании биометрии предварительно вносить специальную отметку о возможности подачи документов с использованием электронной подписи уже не нужно. Чтобы воспользоваться услугой, должна быть подтвержденная учетная запись на Госуслугах и зарегистрированная биометрия в Единой биометрической системе.

Среди других нововведений этого года: проведение государственной кадастровой оценки во всех субъектах РФ, в том числе в Татарстане, с использованием Национальной системы пространственных данных (НСПД). В Росреестре напомнили, что в 2026 в РТ пройдет очередная государственная кадастровая оценка в отношении всех учтенных в ЕГРН земельных участков и в 2027 – в отношении всех учтенных в ЕГРН объектов капитального строительства, расположенных на территории республики.

Также Светлана Потапова напомнила, что с даты вступления в силу принципа регистрации недвижимости «Построил – оформи» прошел ровно год. Это значит, что эксплуатировать построенные объекты можно только после их оформления – внесения соответствующих сведений о правах в ЕГРН.