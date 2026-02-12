В Росреестре Татарстана объяснили, как проверить надежность застройщика

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Чтобы проверить застройщика, необходимо провести комплексную оценку его деятельности, изучив предоставленную им информацию и проверив ее в официальных источниках. Об этом сообщила и. о. начальника отдела госрегистрации договоров долевого участия в строительстве Росреестра Татарстана Ильсияр Насибуллина.

«Чтобы проверить застройщика, необходимо провести комплексную оценку его деятельности, изучив предоставленную им информацию и проверив ее в официальных источниках – на таких сайтах, как ЕГРЮЛ, ЕФРС (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве), сайт ФНС России», – подчеркнула Насибуллина.

Она добавила, что застройщик обязан раскрывать значительный объем информации о себе, который размещается в единой информационной системе жилищного строительства и является основой для оценки его надежности.

Специалист также рекомендовала проверять полное наименование компании, местонахождение, контактные данные и сведения о руководителе. Важно убедиться, что застройщик зарегистрирован и не находится в процессе ликвидации или реорганизации, а также изучить информацию о его учредителях и бенефициарных владельцах.

Насибуллина уточнила, что полезно оценивать опыт компании по предыдущим проектам строительства, сроки ввода объектов в эксплуатацию, членство в саморегулируемых организациях, финансовое состояние и соответствие требованиям Федерального закона №214-ФЗ.

Кроме того, для анализа надежности застройщика можно изучить документы, которые он обязан предоставить для ознакомления, если они не размещены в единой системе: учредительные документы, свидетельство о госрегистрации, постановку на учет в налоговом органе, годовые отчеты и аудиторские заключения за последние три года.

По словам эксперта, также важно провести анализ судебной практики и проверить, участвует ли застройщик в судебных спорах, используя официальные сайты судов.