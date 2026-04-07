В Росреестре Татарстана объяснили, для чего проводятся комплексные кадастровые работы

Росреестр Татарстана и республиканский Роскадастр провели горячую линию по вопросам проведения комплексных кадастровых работ (КРР). О самых популярных вопросах и ответах на них рассказали в пресс-службе Управления Росреестра по РТ.

Так, татарстанец сообщил, что получил через портал госуслуг извещение о проведении ККР. Ему был непонятен смысл их проведения, так как он уже проводил кадастровые работы.

Специалисты объяснили, что комплексные кадастровые работы проводятся в рамках реализации госпрограммы «Национальная система пространственных данных» (НСПД) в отношении всех объектов недвижимости в границах кадастрового квартала. Правообладателей объектов недвижимости, расположенных на территории проведения работ, извещают через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ), а также по электронной почте – при наличии информации о последней в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Другой гражданин поинтересовался, почему после проведения комплексных кадастровых работ изменилась площадь земельного участка.

«В ходе проведения ККР уточняются местоположение границ и площадь земельных участков, в том числе исправляются реестровые ошибки. В связи с этим площадь земельного участка может измениться в большую или меньшую сторону, но в пределах установленных законодательством размеров, а именно – не более чем на 10%», – пояснили в ведомстве.

Был задан вопрос и о том, где можно увидеть свои границы объектов недвижимости после проведения комплексных кадастровых работ. В Росреестре проинформировали, что после внесения сведений в ЕГРН границы участков и объектов капитального строительства будут отображаться на Публичной кадастровой карте на портале НСПД.

Еще один житель Татарстана не понял, для чего именно проводятся комплексные кадастровые работы. В ведомстве заявили, что они проводятся для наполнения ЕГРН точными и полными данными об объектах недвижимости. В частности, они позволяют значительно уменьшить количество объектов недвижимости без границ или с неуточненными границами, исправить реестровые ошибки. «Проведение ККР особенно актуально с марта прошлого года, когда межевание земельных участков стало обязательным условием для любых сделок с недвижимостью», –добавили в Росреестре.

Предсказуемо у специалистов поинтересовались, куда можно подать возражения в случае несогласия c местоположением границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ и в течение какого времени.

Те сообщили, что возражения относительно местоположения границ земельного участка могут быть представлены в письменной форме в специально созданную согласительную комиссию при органе местного самоуправления, на территории которого проводятся ККР. Комиссия обеспечивает ознакомление всех заинтересованных лиц с проектом карты-плана территории. Возражения направляются в период со дня опубликования извещения о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков до дня его проведения, а также в течение 35 календарных дней со дня проведения первого заседания.

Оказался задан также вопрос, получит ли собственник земельного участка по окончании ККР межевой план или какой-то другой документ, достаточный для осуществления операций с недвижимостью.

После проведения комплексных кадастровых работ осуществляется подготовка документа – карты-плана территории, содержащей необходимые для внесения в ЕГРН сведения об объектах недвижимости. «Законом не предусмотрено предоставление правообладателю объекта недвижимости документов после проведения ККР. Однако при желании, чтобы получить обновленные сведения, правообладатель может заказать выписку из ЕГРН о земельном участке», – уточнили в ведомстве.

Житель РТ также спросил, обращается ли при проведении ККР внимание на самозахват. В Росреестре заверили, что в случае самозахвата земель информация об этом доводится до ответственных лиц для последующего выезда с целью земельного надзора и контроля.

На вопрос же о механизме выбора кадастровых кварталов для проведения ККР там ответили, что они определяются по определенным критериям, которые утверждены Росреестром, а также в рамках проводимых анализов. «При этом учитывается количество объектов без границ, количество реестровых ошибок в сведениях ЕГРН. Также это могут быть признаки самозахвата земель», – перечислили эксперты.