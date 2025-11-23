В Росреестре Татарстана объяснили, что делать при потере документов на квартиру

При потере документов на квартиру можно получить дубликат договора приватизации или других правоустанавливающих документов. Об этом в беседе с «Чистополь-информ» сообщила заместитель руководителя управления Росреестра по Республике Татарстан Лилия Бурганова.

«Если квартира была приватизирована на основании договора на передачу в собственность жилого помещения граждан и такой договор заключен до 2000 года, то дубликат данного договора возможно получить в органах БТИ по месту нахождения объекта недвижимости», – пояснила она.

По словам Бургановой, если договор заключен начиная с 2000 года и был зарегистрирован в Росреестре Татарстана, получить копию документа можно через любой МФЦ.

«Сотрудники МФЦ подготовят запрос и результатом такого запроса будет либо представление копии договора приватизации, либо мотивированный отказ. Получение дубликата правоустанавливающего документа осуществляется на платной основе», – уточнила она.

Если приватизация не проводилась, для оформления договора необходимо обратиться в исполком по месту нахождения квартиры, где предоставят информацию о порядке, сроках и необходимых документах.

Заместитель руководителя управления также отметила, что дубликаты других правоустанавливающих документов можно получить у нотариуса или председателя жилищно-строительного кооператива, в зависимости от типа документа. В случае утери бумажного свидетельства о регистрации права собственности рекомендуется заказать выписку из ЕГРН о правах на объект недвижимости.