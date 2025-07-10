В Росреестре Татарстана обсудили применение закона об освоении земельных участков

В Казани состоялось второе заседание Общественного совета при Управлении Росреестра по Республике Татарстан в 2025 году. Основной темой встречи стало обсуждение порядка применения Федерального закона от 8 августа 2024 года №307-ФЗ, который устанавливает трехлетний срок для освоения земельных участков в границах населенных пунктов, а также садовых и огородных территорий. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра Татарстана.

Заместитель начальника отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Аделя Хазеева подробно разъяснила участникам заседания ключевые положения закона. Она подчеркнула, что норма распространяется в первую очередь на участки, которые долгое время не использовались, заросли сорняками, заболочены или захламлены. Собственникам предоставляется трехлетний период для подготовки земли к целевому использованию: очистки территории, выравнивания рельефа, осушения и других необходимых работ.

«Закон направлен на обеспечение более эффективного использования земельных ресурсов путем принятия мер к нарушителям, которые сознательно не используют свои земельные участки, что приводит к их загрязнению, а также на создание условий для развития садоводческих и огороднических объединений», – пояснила Хазеева.

Она добавила, что каждый случай нарушения земельного законодательства будет рассматриваться индивидуально с учетом всех обстоятельств.

Отдельное внимание на заседании уделили разъяснению порядка предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). С подробностями выступила начальник отдела подготовки сведений филиала ППК «Роскадастр» по Республике Татарстан Фарида Ризатдинова.

По итогам заседания было предложено проработать совместно с членами Общественного совета все представленные предложения и рекомендации, а также сформулировать позицию ведомства по каждому вопросу.