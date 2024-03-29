В Росреестре Татарстана напомнили о законодательных изменениях для садоводов

Росреестр Татарстана напомнил о законодательных нововведениях для садоводческих товариществ и о том, как они повлияли на их деятельность. Большая часть принятых социально значимых законов принята для защиты имущественных прав людей.

Основным изменением стало продление до 1 марта 2031 года дачной амнистии для объектов общего имущества садоводческих и огороднических товариществ. Речь идет о зданиях и сооружениях, построенных до 2004 года. В перечень входят сторожки, водонапорные башни, административные здания, используемые для общих нужд, и другие объекты. До 2031 года представление разрешительной документации на их строительство или реконструкцию не требуется, подчеркнули в Росреестре РТ.

«Продление упрощенного порядка оформления объектов общего имущества садоводческих и огороднических товариществ создаёт условия для завершения оформления прав на ранее созданные объекты общего имущества СНТ и ОНТ и их вовлечение в гражданский оборот. В частности, садоводы смогут осуществить их реконструкцию либо передать оформленные объекты на баланс органов государственной власти и местного самоуправления или ресурсоснабжающих организаций. Это могут, например, быть, объекты электросетевого хозяйства, водоснабжения, связи и так далее», – отметила замруководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.

В ведомстве добавили, что только за последние годы на территории Татарстана по дачной амнистии зарегистрировано более 115 тыс. объектов недвижимости.

Еще одним нововведением стало установление возможности и условия принятия коллективных решений в электронном виде. Это позволяет сделать голосование более удобным и исключит расходы товариществ на почтовые отправления.

Кроме того, до 2031 года продлена возможность бесплатного предоставления земли для членов товарищества, созданных до 2001 года.

Закреплены полномочия субъектов России по определению условий для включения территорий СНТ в границы существующего населенного пункта либо образования нового.

Законодательно созданы условия для возможности разведения домашней птицы и кроликов для собственных нужд в СНТ, разрешена продажа на землях общего назначения сельскохозяйственных культур, птицы, кроликов, выращенных членами товарищества, сельскохозяйственной продукции из них, и возведение некапитальных торговых объектов.