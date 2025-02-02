В Росреестре РТ разъяснили новые правила оформления недвижимости

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С 1 марта вступает в силу Федеральный закон (№ 487-ФЗ), который вносит важные изменения в процедуру оформления недвижимости. О наиболее значимых изменениях для граждан и юрлиц сообщили в Росреестре Татарстана.

Построил – оформи

Законом вводится принцип «построил-оформи», в соответствии с которым эксплуатировать построенные объекты можно будет только после их оформления. Граждане смогут это сделать, в том числе с использованием упрощенного порядка оформления прав на бытовую недвижимость (например, по «дачной амнистии»).

Сегодня созданные здания и сооружения фактически оформляются по желанию построивших их лиц.

Застройщик сам от имени дольщика подает документы в Росреестр

Если объект построен застройщиком с привлечением средств дольщиков, то именно он будет представлять в Росреестр заявление о государственной регистрации права собственности дольщика на квартиру или машино-место.

Это избавит граждан от лишних временных и трудовых затрат. Документы будут подаваться в электронном виде без затрат граждан на изготовление электронной цифровой подписи.

Без межевания земельного участка совершать сделки будет нельзя

Регистрация прав или совершение сделок будут возможны только в отношении земельных участков с установленными границами (они должны быть внесены в ЕГРН).

Отсутствие у земельного участка точных границ зачастую приводит к большим проблемам при его использовании. Так, к примеру, человек может купить земельный участок, а потом при установлении границ может выясниться, что имеется давний спор с соседом по общей границе. Таким образом, закон защитит новых правообладателей земельных участков от возможных проблем с определением фактического местоположения их границ.

Важно соблюдать целевое назначение и вид разрешенного использования земельных участков

Закон определяет, что эксплуатировать здания и сооружения нужно будет с соблюдением целевого назначения и разрешенного использования земельных участков, на которых они расположены.

Это позволит исключить случаи, когда, к примеру, на участках для ИЖС открываются автомойки и гостиницы.

Об обязанности приобретать земельные участки

Закрепляется обязанность собственников зданий, сооружений, помещений и машино-мест, которые не имеют прав на земельные участки под этими объектами, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, приобрести такие участки в собственность или в аренду.

Юридические лица должны подавать документы в электронном виде

Согласно новым правилам, юридические лица должны будут подавать заявления на государственный кадастровый учёт и регистрацию прав с прилагаемыми к ним документами исключительно в электронной форме. Это избавит от необходимости оформления документов на бумажном носителе и ускорит процесс получения государственных услуг в сфере недвижимости.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, имеющие статус юридических лиц, а также садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, гаражные кооперативы, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, товарищества собственников жилья вправе направлять заявления на кадастровый учет и регистрацию прав в форме документа на бумажном носителе до 1 января 2026 года.

О ранее учтенных объектах недвижимости

Внесение в ЕГРН сведений о ранее учтенных объектах недвижимости будет осуществляться на основании технического плана, в отношении земельных участков - на основании межевого плана. Ранее предоставление вышеуказанных документов не требовалось.