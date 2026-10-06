news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 6 октября 2026 11:42

В Росреестре РТ рассказали, как отменить доверенность, оформленную против воли

Читайте нас в

Жителям Татарстана, которых обманом заставили оформить доверенность на распоряжение недвижимостью, рекомендуют как можно скорее отменить документ и установить запрет на регистрацию сделок без личного участия. Об этом сообщили в Росреестре Татарстана.

После отмены доверенности необходимо обратиться в Росреестр через МФЦ или приложение «Госуслуги» и подать заявление о невозможности государственной регистрации без личного участия собственника. Это позволит вернуть документы, представленные доверенным лицом, без рассмотрения.

«И обязательно проверьте свои данные по объектам недвижимости в приложении Госуслуги», – рекомендуют в ведомстве.

Там также советуют указать в сведениях о недвижимости адрес электронной почты. В этом случае собственник сможет получать уведомления о действиях с принадлежащим ему имуществом.

#росреестр рт #мошенники #сделки с недвижимостью #полезная информация
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Дожди, сильный ветер и морозы сменятся потеплением в Татарстане

Дожди, сильный ветер и морозы сменятся потеплением в Татарстане

5 октября 2026
МегаФон впервые протестировал работу 5G-роутера

МегаФон впервые протестировал работу 5G-роутера

5 октября 2026
Новости партнеров