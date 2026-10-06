В Росреестре РТ рассказали, чем дарение квартиры отличается от завещания

При выборе между дарением квартиры детям и оформлением завещания собственнику стоит учитывать последствия каждого варианта. Об этом сообщили в Росреестре Татарстана.

При дарении квартиры человек сразу перестает быть ее собственником. Договор необходимо удостоверить у нотариуса. Завещание также оформляется нотариально, однако впоследствии его можно изменить или отменить.

«Здесь нет однозначного ответа. Решать придется Вам самим», – отметили в Росреестре РТ.

При оформлении завещания также следует учитывать возможность наличия наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве независимо от его содержания.

Еще одним вариантом может стать договор пожизненного содержания с иждивением. В этом случае собственником квартиры становится другая сторона договора, но прежний владелец сохраняет право проживания и получает ежемесячную выплату или натуральное содержание.