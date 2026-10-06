В Росреестре РТ объяснили, почему дом после смерти супруга нельзя сразу продать

Собственник не сможет продать дом, приобретенный в браке, без оформления наследства после смерти супруга, даже если право собственности на объект зарегистрировано только на его имя. Об этом сообщили в Росреестре Татарстана.

Если недвижимость была приобретена во время брака, она считается совместно нажитым имуществом. Поэтому зарегистрированная за одним супругом собственность включает только его половину объекта.

«Вторая половина собственности должна быть оформлена в случае смерти через нотариуса, как наследственное имущество», – пояснили в ведомстве.

Именно нотариус определяет круг наследников. После оформления наследства необходимо зарегистрировать соответствующее право собственности. Поэтому при попытке продать такой объект Росреестр может приостановить государственную регистрацию сделки.