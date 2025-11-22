В Росреестре предложили изменить порядок возврата имущества при недействительной сделке

В Росреестре предложили возвращать квартиру продавцу только после возврата денежных средств покупателю. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на заместителя руководителя ведомства Алексея Бутовецкого.

Депутат отметил, что в случае признания сделки недействительной суд возвращает квартиру продавцу, при этом вопрос о выплатах добросовестному покупателю может быть не решен, и подчеркнул необходимость учитывать права обеих сторон.

По словам Бутовецкого, было бы справедливым, если бы запись о праве собственности гасилась только после возврата денежных средств. Кроме того, это соответствовало бы нормам Гражданского кодекса РФ, в котором отмечается, что нельзя требовать исполнения обязательств от другого человека, не выполняя встречных со своей стороны.