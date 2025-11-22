news_header_top
Общество 22 ноября 2025 16:34

В Росреестре предложили изменить порядок возврата имущества при недействительной сделке

В Росреестре предложили возвращать квартиру продавцу только после возврата денежных средств покупателю. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на заместителя руководителя ведомства Алексея Бутовецкого.

Депутат отметил, что в случае признания сделки недействительной суд возвращает квартиру продавцу, при этом вопрос о выплатах добросовестному покупателю может быть не решен, и подчеркнул необходимость учитывать права обеих сторон.

По словам Бутовецкого, было бы справедливым, если бы запись о праве собственности гасилась только после возврата денежных средств. Кроме того, это соответствовало бы нормам Гражданского кодекса РФ, в котором отмечается, что нельзя требовать исполнения обязательств от другого человека, не выполняя встречных со своей стороны.

Путин подтвердил, что Россия получила новый план США по мирному урегулированию

21 ноября 2025
ХХ Съезд муниципалитетов Татарстана пройдет 18 декабря

21 ноября 2025