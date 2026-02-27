В Росреестре объяснили, как узнать кадастровый номер онлайн

Кадастровый номер – это уникальный и неповторяющийся идентификатор объекта недвижимости. Такой номер присваивается каждой квартире, дому или земельному участку при внесении сведений в Единый государственный реестр недвижимости. Он необходим при совершении сделок, получении государственных услуг и проверке юридической чистоты жилья, сообщает «Время Н».

Получить кадастровый номер можно двумя способами – дистанционно или по документам.

Самый быстрый вариант – воспользоваться онлайн-сервисом. Узнать кадастровый номер бесплатно и без авторизации можно через сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» на официальном сайте Росреестра.

Для этого нужно перейти по ссылке и корректно указать полный почтовый адрес квартиры – город, улицу, номер дома и квартиры. После ввода данных система сразу отобразит актуальную информацию, включая кадастровый номер и статус объекта.

Кроме того, кадастровый номер указывается во всех правоустанавливающих и правоподтверждающих документах. Его также можно найти в выписке из ЕГРН.

Заместитель руководителя регионального управления Росреестра по Нижегородской области Татьяна Горелова сообщила, что цифровые сервисы ведомства позволяют получить сведения об объекте недвижимости за несколько минут без необходимости посещать офисы МФЦ. Она подчеркнула, что данные на портале являются актуальными и поступают напрямую из ЕГРН.