В Росреестре напомнили татарстанцам о двух способах регистрации частных домов

В Управлении Росреестра по РТ разъяснили, как сегодня можно зарегистрировать жилой или садовый дом, построенный на земельном участке для садоводства, ИЖС или личного подсобного хозяйства.

Начальник отдела государственного кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость №1 Алсу Сафина отметила, что действуют две параллельные процедуры регистрации: уведомительный и упрощенный порядок – «дачная амнистия». Владельцы сами выбирают подходящий способ.

При уведомительном порядке необходимо получить в администрации два уведомления – о соответствии планируемого, а после – законченного строительства. В случае «дачной амнистии» достаточно подать в Росреестр технический план дома без получения уведомлений.

При этом «дачная амнистия» возможна лишь при условии соблюдения градостроительных норм, отсутствия нарушений правил землепользования и отсутствия попадания дома в охранные зоны (за исключением отступов от границ участка). Проверить эти данные можно через информационные системы Министерства строительства Татарстана или на портале «Национальная система пространственных данных».

Главное отличие процедур – в строгом соблюдении отступов от границ участка и требованиях к расположению дома вне охранных зон. Если имеются нарушения или участок входит в охранную зону, оформить дом по «дачной амнистии» нельзя. В этом случае регистрация возможна только по уведомительному порядку, который защищает собственника от возможных рисков отказа в регистрации или необходимости сноса постройки.

Также при оформлении через «дачную амнистию» некоторые банковские льготы и условия кредитования могут не распространяться.

Если участок принадлежит нескольким гражданам на праве общей долевой собственности, для оформления дома необходимо заключить соглашение об определении долей на объект недвижимости, уточнили в Росреестр по РТ.