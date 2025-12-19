В Росприроднадзоре рассказали о проверках на очистных сооружениях

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора проводит контрольные мероприятия на очистных сооружениях, построенных в ходе федерального проекта «Оздоровление Волги», а также следит за рекультивацией нарушенных земель в селе Шемордан Сабинского района по нацпроекту «Чистая страна». Об этом сообщил сегодня заместитель руководителя Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Булат Ахмадиев на пресс-конференции в «Татар-информе».

«По поручению заместителя председателя Правительства России Дмитрия Патрушева в 2024 году проведены внеплановые выездные проверки 14 очистных сооружений Татарстана, построенных и реконструированных в ходе федерального проекта «Оздоровление Волги». Выявлено 199 нарушений. В 2025 году проведено 17 повторных внеплановых проверок на выполнение выданных предписаний», – рассказал он.

По результатам повторных проверок установлено, что 13 из 14 очистных сооружений республики вышли на нормативы содержания загрязняющих веществ.

«Вице-премьер России Дмитрий Патрушев поручил Минприроды России организовать выездной штаб в Татарстане. Члены Правительства отметили высокий уровень организации мероприятий в республике и подчеркнули правильность выбора региона как позитивного примера для проведения выездного штаба», – заметил Ахмадиев.

По поручению Патрушева в 2026 году пройдут выездные проверки и обязательные профилактические визиты в отношении контролируемых организаций, не подавших заявки на получение комплексных экологических разрешений в положенные сроки.