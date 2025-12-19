news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 19 декабря 2025 14:21

В Росприроднадзоре рассказали о плановых проверках предприятий Татарстана в 2026 году

Читайте нас в
Телеграм

Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора в 2026 году проведет 50 плановых проверок предприятий Татарстана. Об этом сообщил сегодня заместитель руководителя Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Булат Ахмадиев на пресс-конференции в «Татар-информе».

«На 2026 год Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой и Прокуратурой РТ согласовано 50 плановых проверок в рамках федерального государственного экологического, федерального государственного земельного и федерального государственного геологического надзоров», – отметил он.

В республике плановые проверки запланированы в отношении «Нижнекамскнефтехима», «Татнефти» имени В.Д. Шашина, «Камского бекона», «Нэфис Косметикс», «ЗВКС», «Казаньоргсинтеза», «Татойлгаза», «Татнефтепром-Зюзеевнефти».

#росприроднадзор #проверки #Экология
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Будет ли «подарок» от Набиуллиной: стоит ли ожидать от ЦБ снижения ключевой ставки

Будет ли «подарок» от Набиуллиной: стоит ли ожидать от ЦБ снижения ключевой ставки

18 декабря 2025
Пенсионные баллы: как их начисляют, и сколько могут получить за год жители Татарстана

Пенсионные баллы: как их начисляют, и сколько могут получить за год жители Татарстана

18 декабря 2025