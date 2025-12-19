В Росприроднадзоре рассказали о плановых проверках предприятий Татарстана в 2026 году

Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора в 2026 году проведет 50 плановых проверок предприятий Татарстана. Об этом сообщил сегодня заместитель руководителя Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Булат Ахмадиев на пресс-конференции в «Татар-информе».

«На 2026 год Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой и Прокуратурой РТ согласовано 50 плановых проверок в рамках федерального государственного экологического, федерального государственного земельного и федерального государственного геологического надзоров», – отметил он.

В республике плановые проверки запланированы в отношении «Нижнекамскнефтехима», «Татнефти» имени В.Д. Шашина, «Камского бекона», «Нэфис Косметикс», «ЗВКС», «Казаньоргсинтеза», «Татойлгаза», «Татнефтепром-Зюзеевнефти».