В Росприроднадзоре объяснили, когда пропадет запах от полигона на Химической в Казани

На сегодняшний день на мусорный полигон на улице Химической в Казани привозят грунт и глину, чтобы его засыпать. Вскоре запах оттуда должен исчезнуть. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Фаяз Шакиров.

«Запах там действительно есть, но количество дней, когда он появляется, уменьшилось. В настоящее время продолжаются работы по засыпке полигона. Надеемся, что в ближайшее время он прекратится», – отметил он.

По его словам, такая же проблема была во время рекультивации первой карты полигона «Восточный», однако она решилась после засыпки слоем грунта.

Что касается рекультивации полигона на улице Химической, то, по словам Шакирова, по законодательству она должна завершиться в течение года после окончания эксплуатации, однако сейчас остро стоит вопрос финансирования.

Забота об окружающей среде соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».

За последние годы Татарстан добился значительных успехов в охране окружающей среды, став лидером природоохранной деятельности в Приволжском федеральном округе.

«Вопросы экологии — это основа качества жизни людей. Нужно начинать со среды нашего обитания. Огромные средства мы направляем на благоустройство общественных пространств, дворов. Но если не будет качественного воздуха, хорошей воды — ничего не получится», – говорил Раис РТ Рустам Минниханов.