Общество 6 января 2026 15:58

В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости гриппом в Татарстане

В Республике Татарстан на первой неделе 2026 года отмечается заметное снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Всего зарегистрировано 17 040 случаев, что на 37% ниже, чем на последней неделе 2025 года, и соответствует уровню эпидемического порога.

Как отметили в Управлении Роспотребнадзора по РТ, снижение уровня заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах.

Доля гриппа в структуре заболеваемости составляет 78%. Среди циркулирующих штаммов преобладает грипп А(H3N2).

Показатели по COVID‑19 остаются на уровне прошлой недели и на 19% ниже, чем в аналогичный период 2025 года.

